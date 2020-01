Laurita Fernández habló de su deseo de ser mamá: "Tengo ganas con él; siento que Nico es la persona indicada"

A un año y cuatro meses de blanquear en televisión su noviazgo con Nicolás Cabré, Laurita Fernández habla abiertamente del amor que la une al actor y del deseo, que se le despertó por primera vez, de formar una familia juntos.

Instalados en Mar del Plata por motivos laborales ya que la pareja está protagonizando la obra Departamento de soltero, la bailarina y actriz habló con Buen Telefe de la posibilidad de convertirse en mamá con Nico. "¿Tienen ganas de ser papás?", le preguntaron. Y Laurita contestó: "Sí, claro, y con él. Si no estuviese con él no tendría las ganas, la ilusión. Por ahí no ahora. Pero lo hemos hablado y los dos sentimos que cuando llegue el momento nos vamos a dar cuenta juntos y se va a dar".

Súper enamorada, y tras conocer a Cabré como padre de Rufina (6), Fernández agregó: "Si hay algo que encontré con él es la relajación, la tranquilidad, de saber que si viene (un bebé), él es la persona indicada. Si es con él, para mí está bien".