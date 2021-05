Laurita Fernández habló a corazón abierto sobre el motivo de su separación de Nicolás Cabré: "Ya no coincidíamos mucho"

En un inesperado ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, el lunes por la noche, Laurita Fernández anunció el fin de su relación de pareja con Nicolás Cabré.

"¿Seguís con Nico?", le consultó un seguidor. Y la bailarina respondió: "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron 3 años hermosos".

Repercutiendo la noticia en los medios, automáticamente, Adrián Pallares se comunicó vía WhatsApp con Laurita, le propuso una nota con Intrusos y la consultó sobre la reciente ruptura con el actor.

"Hago terapia y el trabajo me salva, de verdad. Me hace bien porque me encanta. Si tuviese tiempo muerto sería difícil". G-plus

"Hola Adri, es que no quería ir ningún lado. Los miro siempre en la repetición. ¡Me encantan! Pero no quería ir a ningún lado porque primero no tenía nada que promocionar y, segundo, estaba un poco triste, no quería hablar. Está todo bien. Fueron 3 años re lindos, pero ya no coincidíamos mucho, últimamente", le contestó la artista, a corazón abierto, pero sin ánimos de dar una entrevista.

Con la respuesta de Laurita en la pantalla de América, Evelyn von Brocke le mandó un mensaje en vivo a la bailarina y amplió sobre el tema. "Solo quería saber qué hacés para estar mejor", le preguntó la panelista. Acto seguido, Evelyn leyó al aire la inmediata respuesta: "Hago terapia y el trabajo me salva, de verdad. Me hace bien porque me encanta. Si tuviese tiempo muerto sería difícil".