Las sorpresivas declaraciones del Carpintero sobre Laurita Fernández al frente de Bienvenidos a Bordo: "Es muy difícil reemplazar a Guido"

El Carpintero, Nahuel Matheu, que ganó popularidad gracias a Bienvenidos a Bordo (eltrece), reflexionó súper sincero sobre la conducción de Laurita Fernández, que se puso al frente del programa tras la salida de Guido Kaczka.

Luego de contar que Guido le prometió que lo convocaría para su proyecto televisivo, deslizó que habrían quitado el segmento en el que se destacaba, las "dominadas", cuando se incorporó Laurita.

"No sé qué pasó, si fue por manejo, de que no lo pudo llevar bien Laurita, o decidieron ir por otro lado. Pero cuando quise volver me llevé esa noticia", expresó en diálogo con DiarioShow.

EL CARPINTERO OPINÓ DE LAURITA FERNÁNDEZ COMO CONDUCTORA

El joven dijo que la conductora trata de hacer lo mejor pero que es muy difícil estar al nivel de Guido.

"Es dinámico lo que trata de hacer, obviamente todo en conjunto con un equipo que le pone lo mejor. Es como pasó con Darío Barassi, cuando se tomó vacaciones y buscaban reemplazarlo....".

"Era muy difícil estar al nivel porque es muy difícil reemplazar a alguien que ya tiene la vara muy alta", sentenció.

¿Qué dirá ella?