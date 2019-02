Rocío Guirao Díaz (34) disfruta de unos días de relax con su marido, Nicolás Paladini (40), y sus hijos Aitana (9), Indio (7) y Roma (2), en las paradisíacas playas de México, desde donde compartió muchas postales de sus vacaciones.

Justamente, las fotos sexies de Guirao Díaz en Instagram generaron algunos comentarios negativos y la top no dudó en salir al cruce con respuestas picantes. “¿Por qué siempre con las piernas abiertas?”, le preguntó una seguidora y ella no dudó en salir al cruce con ironía: “Siempre lista”, le retrucó.

Luego, cuando otra mujer le preguntó “¿cómo hacen para estar tanto tiempo de vacaciones? ¿Es raro no?”, Rocó le respondió a puro sarcasmo: “Uy sí, qué raro Norita, ¿me habré robado un banco?”.

No es la primera vez que la modelo se defiende de las críticas que recibe por mostrarse sexy en las redes. Tiempo atrás, hizo un fuerte descargo en el que defendió su derecho a mostrarse como quiere.

“¡El cuerpo de una mujer es libre! Sea madre de 1, de 3 o de 5 chicos. Sea soltera, casada o divorciada. Tenga 20 años, 40 o 70. Yo soy así y en mi cuenta transmito esto, libertad. A la que no le guste, que no sea masoquista y deje de seguirme. O si quiere quedarse y seguir agrediendo, ya sabe dónde meterse los comentarios (y sí, escribí en femenino porque todas las agresiones vinieron de mujeres y eso me da muchísima más pena)”, expresó en ese momento, enojada.

Esta vez decidió ponerle la misma firmeza pero una buena dosis de humor a las respuestas de las lamentables agresiones.