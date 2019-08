Las predicciones sobre el amor de Pitty la numeróloga a Pampita: "Podés tener dos o tres amoríos"

Pampita viene atravesando un 2019 intenso en el amor: tras una nueva ruptura de Pico Mónaco a comienzos de año, la top se mostró súper enamorada de Mariano Balcarce pero semanas atrás confirmó su separación del empresario.

En medio de las especulaciones sobre si le gusta o no Nico Occhiato, Pampita recibió en su ciclo Pampita Online a Pitty la numeróloga y la gurú de las celebridades le contó qué le depara el futuro.

“¡No me vayas a decir nada, en serio!”, le pidió la conductora entre risas a la gurú de las famosas. Pero Pitty no pudo evitar elogiar a Occhiato: “Nico es una persona tan linda y sensible. Es muy sano y le va a poner luz a la tele. Me encanta. Vos estás soltera, disfrutá, es para un ratito”.

Al escucharla, Pampita la corrigió: “No, yo soy una romántica”. Entonces, Pitty le contó qué dicen los números sobre su futuro.

Pitty le dijo: "Es una energía tan linda que te puede traer amoríos, dos o tres amoríos".Y Pampita no quiso saber nada: "¡No, basta! ¡Uno y ahí cerramos, ya está!" G-plus

“Cuando uno llega a una edad, no digo que hay que hacer cosas desprolijas pero sí tiene que permitirse el disfrute. Justo vos tenés el número 12/3 y te voy a decir todo lo lindo que tiene. Es hermoso porque es un número muy colorido, que trae las nuevas relaciones con los otros. Te trae amistades y vínculos nuevos. Es una gran oportunidad para vos porque permite que la gente te vea desde otro lugar, estar abierta a hacer algo mucho más popular.”, le contó la numeróloga.

La conductora se mostró feliz con sus números pero en un momento Pitty le dijo: “Es una energía tan linda que te puede traer amoríos, dos o tres amoríos”.

Y Pampita no quiso saber nada: “ ¡No, basta! ¡Uno y ahí cerramos, ya está!”. Pero la numeróloga cerró: “Es porque el 12/3 te divierte, te pone en relación con los otros y es como un ‘permiso’”.