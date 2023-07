Las imágenes del tremendo encontronazo de Yanina Latorre y Luis Majul en la radio: "Entré a los gritos"

Fiel a su sinceridad, Yanina Latorre reveló que mantuvo un fuerte cruce con Luis Majul (dueño de la radio donde trabaja tanto ella como Viviana Canosa en sus respectivos programas) y en LAM mostraron las imágenes de ese cruce.

“Fue una discusión fuerte y difícil. Tuve a un paso de irme, me quería ir. Lo que pasó fue que hubo un choque en la Panamericana y yo avisé que llegaba unos minutos tarde. Y Majul tiene esto de que entro en un mundo, entiendo yo, con Viviana y conmigo en el que nosotras manejamos mucho lo mediático y con él nos cargamos. Pero él no deja de ser un tipo que hace programas políticos y serios”, comenzó diciendo la angelita al aire.

Más sobre este tema Yanina Latorre fue letal con Romina Uhrig por chicanearla con la infidelidad de su marido, Diego

“Entonces, Majul entró en un mundo en el que todo es humor y divertido, y hay cosas que no son graciosas. Como yo estaba tardando esos 3 minutos, él le pide a mi productora mi rutina y empezó a venderla”, agregó.

"Fue una discusión fuerte y difícil. Tuve a un paso de irme, me quería ir". G-plus

Y cerró, visiblemente molesta: “Cuando iba en el auto escuchando esos tres minutos, me agarró un odio. Le escribí por WhatsApp y le dije ‘dejá de leer mi rutina’. Eso es una cosa íntima. Lo hizo como gracia, pero a mí no me causó gracia y entré a los gritos”.

¡Qué momento!

"LE ESCRIBÍ A MAJUL POR WHATSAPP Y LE DIJE ‘DEJÁ DE LEER MI RUTINA’. ESO ES UNA COSA ÍNTIMA. LO HIZO COMO GRACIA, PERO A MÍ NO ME CAUSÓ GRACIA Y ENTRÉ A LOS GRITOS". G-plus

DESCONSOLADO LLANTO DE YANINA LATORRE TRAS LA DESPEDIDA DE ANDREA TABOADA DE LAM

Luego de conocerse que Andrea Taboada ya no iba a ser más parte de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, la panelista se despidió del ciclo con unas dulces palabras para todos sus compañeros.

Tras los elogios del presentador, Andrea tomó la palabra y dio detalles de su nuevo proyecto laboral: “La verdad estoy muy contenta porque me convocaron para estar en DDM, el programa que va a conducir Mariana Fabbiani, que vuelve a este canal”.

Más sobre este tema Yanina Latorre le respondió con todo a Estefi Berardi tras la demanda millonaria en su contra

“A vos, Ángel, te quiero decir que nos conocemos hace muchos años, te agradezco siempre la confianza que me tuviste, que aprendo, aprendí y sigo aprendiendo, y que va a ir todo bien”, agregó, dirigiéndose a De Brito.

"A VOS, ÁNGEL, TE QUIERO DECIR QUE NOS CONOCEMOS HACE MUCHOS AÑOS, TE AGRADEZCO SIEMPRE LA CONFIANZA QUE ME TUVISTE, QUE APRENDO, APRENDÍ Y SIGO APRENDIENDO, Y QUE VA A IR TODO BIEN". G-plus

Allí, al ver queestaba muy quebrada, Taboada le pidió que la acompañara: “”, remarcó. Y cerró, a corazón abierto: “Gracias a todos, a las angelitas, al equipo de producción.. Y a vos Ángel, te quiero mucho. Gracias por la paciencia . Y quiero decir una cosa a los que hacen televisión, que por favor no se maquillen el cerebro. Eso me lo dijo”.