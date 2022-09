Las fotos de Wanda Nara en la noche porteña tras anunciar su separación de Mauro Icardi: el operativo para no hablar con la prensa

A pocas horas de confirmar en redes sociales su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara salió a cenar con su hermana, Zaira Nara, y con su amigo estilista Kennys Palacios a un reconocido restaurante y fue fotografiada por las cámaras de Ciudad dejando el lugar, escabulléndose de la prensa.

Al anoticiarse de que la prensa la aguardaba a la salida del coqueto restó de Recoleta, Wanda pidió que le acerquen el vehículo a una de las salidas del lugar para evitar tener contacto con los cronistas y fotógrafos presentes.

Seria y sin emitir palabras, la empresaria ingresó al coche eludiendo a la prensa, escoltada por Zaira, Kennys Palacios y un grupo de amigas.

Fotos: Movilpress.

WANDA COMUNICÓ SU SEPARACIÓN DE MAURO ICARDI

Instalada en la Argentina por motivos laborales y en medio de fuertes versiones de crisis con Mauro Icardi, Wanda Nara les puso fin a las especulaciones comunicando en una historia de Instagram su separación del padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, tras 9 años de amor.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí”, comenzó diciendo la empresaria e integrante de ¿Quién es la máscara?

Y agregó, con contundencia: "No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos. Wanda".