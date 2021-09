Las fotos de Nicolás Cabré y Laurita Fernández, reconciliados y cenando en un restaurante

Desde que se separaron, los rumores de reconciliación entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández no pararon. La pareja se habría dado una nueva oportunidad y no temen ya mostrarse públicamente juntos. Ángel de Brito los mostró enamorados juntos comiendo en un restaurante.

“Los ‘Cabritos’”, ironizó el conductor de Los Ángeles de la mañana junto a las imágenes en las que el actor y la bailarina comen al aire libre en Nuñez, donde se los ve relajados mientras disfrutan de su cena juntos.

Hace pocos días la pareja fue mandada al frente por Maite Peñoñori quien aseguró, junto a una foto de Laurita y Nicolás en un complejo con pileta que, “están buscando departamento en Pueblo Caamaño, Pilar".

"La realidad es que nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que vuelvan muchos ex", había contado De Brito, sobre la nueva apuesta de Nicolás Cabré y Laurita Fernández por su amor.

Fotos: Twitter