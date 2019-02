Las fotos de Nazarena Vélez y su novio, enamoradísimos en Mar del Plata: “Santiago me despertó la sexualidad”

Cuando parecía que Nazarena Vélez (44) se había resignado a volver a tener una relación sentimental, Santiago Caamaño (36), su compañero de elenco en Verdades mentirosas, cambió sus planes. Cumplido el primer mes como pareja, la actriz se animó a hablar de todo junto a su pareja y compañero de elenco.

Sin muchas vueltas, Nazarena admitió que el flechazo comenzó casi al mismo tiempo que se conoció con Santiago, pero que se materializó el lunes 7 de enero. “De movida hubo onda, pero como compañeros. Al menos de mi lado… Me parece que él sí me quería dar”, afirmó, jocosa, en una nota con la revista Gente. Así fue que luego reveló cómo fue la primera cita, después de que él venciera su “terror”, se acercara a su camarín y la invitara a tomar unas cervezas: “¡Está re loco! Pero dije que sí, no lo iba a dejar pasar. ¡En mi vida me invitaron a tomar unas birras! ¿Sabés cómo fui…?”.

Si bien Nazarena aseguró que esa noche no pasó “nada de nada”, la artista enfatizó tras posar melosa para la cámara en La Feliz: “Con Santiago se me volvió a despertar mi sexualidad, acá en Mar del Plata”.

Al final, Nazarena Vélez explicó qué fue lo que la enganchó de Santiago Caamaño: “Es sano, noble. Un pibe de barrio cien por ciento. Se parece a mí, que soy una india quilmeña. Es la primera vez que me encuentro con una persona con los pies tan sobre la tierra. Y tiene mucha pasión por lo que hace. Hay muchas cosas que me llaman la atención de él, más allá de los abdominales que la gente vio”.

