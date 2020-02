Las críticas sin filtro de una periodista uruguaya a Benjamín Vicuña: "Feo, chiquitito y mujeriego"

Benjamín Vicuña es noticia en Uruguay luego de que un guardaespaldas que lo escoltó al America Business Forum en Punta del Este golpeara a un notero del ciclo Tarde o Temprano. En Los Ángeles de la Mañana contaron detalles del escándalo y mostraron un fragmento del ciclo uruguayo.

Las conductoras Cecilia Olivera, Camila Cibils y Paula Echevarría se refirieron a lo sucedido. “Le estaba tocando la espalda, diciendo ‘dale, terminá’. Y, además, no hacía diez minutos que lo estaban entrevistando, no fue más de un minuto y medio. Si no, no des la nota, directamente”, contó una de las periodistas.

Luego, Oiivera lanzó una punzante frase sin filtro. “La verdad que yo, a Vicuña, si lo veo por la calle... para mí está sobrevalorado. Es chiquitito, no tiene ni linda mirada, ni lindos ojos. No tiene nada para ser galán, aun así, hizo toda una carrera de galán. Y mujeres muy hermosas lo consideran buen mozo”, afirmó.

“Dicen que es muy picaflor, que es Don Juan, que tiene buena labia”, le respondieron sus colegas. “Por eso te digo, es un mal partido. Entre que es feo, chiquito y mujeriego, ¿quién quiere eso?”, finalizó la conductora.

Yanina Latorre había contado detalles de la participación de Vicuña en el exclusivo evento empresarial. “Lo contrató una marca de autos y le pagaron 15 mil dólares. Algo que ya causaba malestar en el evento es que Vicuña fue el único que pidió seguridad, caminaba con cuatro tipos alrededor y puso como condición que no le hagan notas. Nadie entendía bien por qué porque fue como presencia al evento”, explicó.