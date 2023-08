Las confesiones de Sergio y Mica Lapegüe antes del debut de El Galpón: su relación, deseos y el rol de Bochi

El periodista y su hija actriz lanzarán un late night show los sábados a las 23.30 por eltrece, y contaron a Ciudad los secretos del proyecto familiar.

El Galpón abrirá sus puertas con Sergio Lapegüe (58) y Micaela Lapegüe (30), su hija, con la propuesta de hacer "un programa familiar, para la familia, para pasarla bien los sábados a las 23.30 por eltrece".

"Es una idea que tenía hace mucho tiempo. No el nombre sino la estructura de la idea, similar a lo que fue el Prende y Apaga", continuó Sergio describiendo su regreso a la televisión abierta ante la mirada de Mica.

¿Qué es El Galpón? "Es un lugar para encontrarse con amigos con una barra de tragos, un lugar para comer con alguien que cocine, juegos, música con mi banda de la adolescencia, mi locutora, Karin Rodríguez que además es astróloga y le pone un condimento especial", explicó el líder de Lapeband.

Allí también estará Mica, su hija, "haciendo personajes divertidos", y adelantó: "Van a venir invitados y la idea es que se sientan como en su casa, que se diviertan, distiendan y sea entretenido".

"Voy a hacer un personaje que se llama Popi. Es la vecina que viene a interrumpir, a cortar con el clima que haya y a llevar un poco de humor. Es una cholula, sabe todo del famoso y cuando lo ve se vuelve loca", precisó la actriz.

Quien no está ni delante ni detrás de cámaras es Bochi, la esposa de Sergio y madre de Mica, aunque para ambos "es omnipresente" y "siempre tira ideas en casa".

Entonces, la artista se ataja ante la posibilidad de que surjan cortocircuitos con su padre durante el programa: "Siento que somos distinto, pero iguales. Pero no sé qué es lo parecido… Ja, ja. Él es mucho más intenso y yo soy más relajada. Papá quiere saber todo sobre mi personaje y yo quiero que él se entregue a la situación".

Aunque el reclamo de Sergio a Mica por los mensajes de WhatsApp sin responder en tiempo y forma son una señal de alerta.

En año electoral, Lapegüe padre aclara que no va a invitar a políticos porque "por ahora no quiero mezclar". A su vez, Mica sueña con poder convocar tanto a Lali Espósito como a Lionel Scaloni.

SERGIO Y MICA LAPEGÜE ÍNTIMOS

"Estoy soltera y tranquila. Estuve en pareja, ya no, y ahora estoy muy bien con mi perrita disfrutando de vivir sola. Saliendo a comer con mis amigas. Obvio que si aparece el amor no me niego. Me gusta conocer gente y uno nunca sabe", contó la exintegrante de ¿De qué signo sos?

Y como sabe que en El Galpón va a estar vestida y maquillada de una forma poco atractiva por su personaje de Popi, Mica advirtió graciosa a quienes la vean en la pantalla chica y quieran seducirla: "El que venga me tiene que aceptar con el personaje y todo".

Ya recuperado por completo tras ganarle a la muerte por complicaciones derivadas de su cuadro agudo de covid, Sergio reflexionó: "Tengo que hacer lo que quiero hacer ahora. Para después no arrepentirse de aquello que no hice".

"El punto de inflexión fue decir 'me estoy yendo y no pude lograr mi sueño'. Este es mi sueño. Es divertirme con mis amigos y que los que están del otro lado también se puedan divertir. El año pasado hicimos un montón de funciones en el Broadway con la banda actuando, divirtiéndonos y saliéndome del periodista", manifestó, conmovido.

Al final, Mica Lapegüe blanqueó sus anhelos: "Me encantaría grabar una serie, una película y no solo de comedia. Porque quizá al ver mis personajes creen que solo hago humor. Pero antes hice mucho teatro dramático, me encantaba y lo disfrutaba. Tiempo al tiempo. Lo importante para mí es ir disfrutando el proceso, poder disfrutar y no pensar en lo que viene después".