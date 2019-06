Las actrices de Orange is the New Black apoyaron a la marcha de Ni Una Menos con un poderoso mensaje

El lunes se realizó la quinta marcha #NiUnaMenos -consigna que dio nombre al colectivo feminista surgido en Argentina en 2015- y las actrices de Orange is the New Black enviaron su mensaje de apoyo a las mujeres argentinas a través de un video que hizo circular Netflix.

"Mujeres de Argentina. Han sido tiempos difíciles para la igualdad de las mujeres, pero la lucha que iniciaron no ha pasado desapercibida", arranca Taylor Schilling, quien interpreta a Piper Chapman en la exitosa ficción que relata la vida en una cárcel de mujeres.

“Levántense y manténgase firmes. Quiero que todas se paren y peleen, que las reconozcan como debería de ser", continúa en español una de las actrices que en la serie es una de las presas latinas.

“Luchen por lo que merecen, por la igualdad, el reconocimiento, el orgullo y la autonomía sobre sus propios cuerpos. Nosotras las apoyamos, las queremos, así que sigan marchando”, concluye el mensaje del video, que termina con la consigna “sigan marchando”, en boca de cada una de las actrices que participan.

¡Emocionante!

