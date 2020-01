Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo, tras la polémica del cordero: "Recibieron amenazas de muerte"

Un día después de que se difunda el video de un cordero siendo arrojado desde un helicóptero a la pileta de la chacra en Punta del Este que poseen el empresario Federico Álvarez Castillo y su pareja Lara Bernasconi, que generó una ola de repudio y críticas, la modelo habló del duro momento que vive con su familia y denunció que estuvieron recibiendo amenazas de muerte.

Sofía Zámolo en Incorrectas reprodujo las palabras de Lara y su angustia por lo que vive: “Ella dice que está muy desconcertada con la situación. No pensó que iba a tener esta reacción violenta de la gente y que están recibiendo muchas amenazas. Le desean la muerte a ella, a su marido y a su hijo. Eso no está bueno”, dijo la panelista sobre las palabras de la modelo, mamá de Iñaki (2).

Hoy envueltos en la polémica, Sofía confesó la faceta solidaria de la modelo y el empresario: “A ella conozco y ella hace muchas cosas en Tucumán. En el Banco de Alimentos ella alimenta a más de 30 mil personas por día. Esto lo hace en conjunto con Federico, su marido. Igualmente, una cosa no quita la otra”, diferenció la panelista del ciclo de Moria Casán. “Ella me dice ‘vos nos conocés, somos personas súper generosas, no haríamos una cosa así y estamos consternados por lo que pasó’”, repitió.