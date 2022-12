Lapidario análisis de Nadia Epstein sobre cómo se desenvuelve Marcos en Gran Hermano: "A los tibios, los vomita Dios"

Luego de que Marcos se convirtiera en uno de los participantes favoritos de Gran Hermano 2022, Nadia Epstein (una de las panelistas y exparticipante de ediciones anteriores del reality) apuntó sin filtro al analizar cómo se desenvuelve el joven en el juego.

“A los tibios los vomita Dios”, lanzó Nadia, en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez. Y agregó: “Nadie en la vida normal no opina de nada, no se confronta con nadie, no expresa nada. Creo que no es real eso que muestra, creo que él tiene una personalidad con mucha templanza y eso lo ayuda a no tener problemas con nadie en la casa y escapar de la placa”.

“No es un juego que a mí me guste ver, ni que me parezca que tenga méritos”, cerró Epstein, previo a revelar que es muy “team Coti”, en referencia a las últimas polémicas que tuvo como protagonista a Constanza con sus compañeras.

AGUSTÍN REVELÓ QUÉ EXPARTICIPANTES DE GRAN HERMANO LO INSPIRARON PARA SU JUEGO EN EL REALITY

A dos meses de que comenzara Gran Hermano 2022, varios participantes lograron destacarse por sus estrategias, personalidades y formas con las que encaran el juego dentro del reality de Telefe.

Y sin dudas, uno de los hermanitos más polémicos que supo despertar amor y enojos con sus dichos frente a sus compañeros fue Agustín quien, en la gala de este miércoles, reconoció que se inspiró en otros exparticipantes de ediciones anteriores para su juego.

“Soy un fanático y un estudioso de este programa. Yo tengo mis mentores que son, para empezar, Gastón Trezeguet, Nadia Epstein que me gusta mucho su juego, Cristian U y también Marcelo Corazza. Ellos me vuelan la cabeza, son los mejores”, comenzó diciendo el joven frente a Santiago del Moro.

Y cerró: “ y siempre trato de llevar algo de ellos acá adelante, y algo también propio. Trato de darle una impronta, crear cosas nuevas, inventar algo y estar atento a los detalles".