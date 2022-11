Lali Gónzalez regresa a la televisión como conductora en las tardes de eltrece: "Seré tal y como soy"

Gracias a su simpatía y a un rol en el que se entregó por completo, Lali González se ganó con La 1-5/18 al público argentino. Muy pronto la actriz paraguaya volverá a la pantalla de eltrece y a nuestro país, pero esta vez como conductora.

Adrián Suar pensó en ella para las tardes del canal con un formato del que, según confía a Ciudad, solo puede contar que se trata de un dating show, es decir un programa en el que se buscará conformar parejas. Pero habrá un giro: los signos del zodiaco será una parte fundamental en la dinámica del ciclo.

“Siempre es hermoso volver al lugar en donde una fue feliz. El público tuvo la oportunidad de conocer a Rita y en esta oportunidad es un nuevo desafío estar al mando de un programa de televisión como conductora oficial”, contó, entusiasmadisima.

-¿Cómo llegó esta propuesta de volver a la televisión argentina como animadora?

-De todas las posibilidades que manejaba en mi carrera esta me sorprendió, si bien ya tuve la oportunidad de trabajar en televisión varios años en Paraguay, es la primera vez que me proponen ser la conductora oficial de un programa. Le pregunté a Adrián si estaba seguro de lo que hacía y me dijo “yo confío”. Le respondí que no me hago cargo de lo que se viene. Yo seré tal y como soy. Pienso disfrutar y divertirme con esta nueva propuesta.

-¿De qué se trata el programa?

-Es un programa divertido que irá a la tarde en donde vamos a quedar enamorados con las parejas que se irán formando, en esta oportunidad con el feeling que hagan según los signos zodiacales. Dije “esto no me puede estar pasando”. Creo que este programa puede ser muy divertido y me lleva a un recuerdo muy hermoso. La gente siempre va a querer ver formarse parejas.

-¿Qué extrañaste de Argentina?

-A mis amigos, un año de trabajo sin parar sin duda hizo que se forme un círculo hermoso de amigos a quienes extraño mucho. En Argentina siento que tengo a mi segunda familia. Un país que fue muy acogedor conmigo. También extraño a una panadería que quedaba en la esquina de mi departamento que es lo que creo yo que en su momento me hizo subir demás de peso que no paraba de comprar unos sándwiches deliciosos que nunca más probé en otro lugar.