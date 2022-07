Lali Espósito reveló que su sensual canción N5 está dedicada a Lola Índigo, con quien se la había visto a los besos en Madrid: "Es una historia larga"

Luego de las repercusiones que despertó un video que muestra a Lali Espósito a los besos con una chica en la popular fiesta Bresh, donde está instalada en por el rodaje de la serie Sky Rojo (y que rápidamente se hizo viral tras rumorearse que la misteriosa mujer sería Lola Índigo), la cantante sorprendió con sus declaraciones.

Todo comenzó cuando una periodista del canal mendocino Televida hizo la pregunta la obligada en vivo: “¿N5 está dedicado a Lola o no?”, consultó, con las especulaciones instaladas en las redes sobre esta versión.

Fue entonces que Lali se sinceró con una pícara sonrisa reflejada en su rostro: “En cierta manera, sí. Es una historia larga, por eso digo que, en cierta manera, pero sí”.

“Es una canción que esta buenísima, a mí me encanta. Este tema es parte de una anécdota que me hace reír y me divierte”, agregó, divertida.

Y cerró: “Y cuando estaba en el estudio trabajando en este tema con Maurito y Tincho, mi productor y con quien escribo, por supuesto que todas las anécdotas, todas las vivencias, cosas irónicas y de verdad, todo eso uno lo termina poniendo en las canciones y le dan cuerpo y vida a la letra. Así que, obviamente, tiene que ver un poco con eso”.