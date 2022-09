Lali Espósito reveló por qué N5 está dedicada a Lola Índigo tras la versión de romance: "La hice pensando en cantarla con ella"

A poco más de un dos del lanzamiento de N5, canción en la que Lali Espósito habla de una apasionada historia con una mujer, la actriz y cantante reafirmó que el tema está relacionado con Lola Índigo, tras afrontar la versión de romance en marzo pasado.

Durante la larga estadía de Lali en Madrid, por el rodaje de la serie Sky Rojo, la artista argentina forjó una cercana relación con su colega española y la vitalización de un video a los besos las vinculó sentimentalmente.

Más sobre este tema La íntima confesión de Lali Espósito: "Me mentía un montón, no aceptaba que me gustaban las minas"

Feliz con el gran presente profesional que está viviendo a nivel musical, Lali le dio una nota a Tu música hoy y explicó por qué N5 está relacionado a Lola índigo. "Uno de tus últimos lanzamientos fue N5 y cuando te preguntaron si se lo habías dedicado a Lola vos, medio que dijiste que sí", le comentó la periodista.

"En partes está dedicada a Lola, pero no por lo que la gente cree, sino porque la hicimos pensando en que la cante también Lola. Pero después por tiempos, ella no la podía grabar". G-plus

Sin dudar, la cantante afirmó y desarrolló su respuesta: "Sí, un poco sí. Pero no por lo que la gente cree, sino porque la hicimos pensando en que la cante también Lola. Pero después por tiempos, cositas de las agendas, ella no la podía grabar y yo la quise sacar igual. Así que sí, en parte, también es por Lola la canción".

En ese marco, Lali habló de su relación personal con Lola índigo: "La gente flasheaba mucho con que nosotras estábamos juntas, con que pasaban cosas, porque nosotras salimos mucho juntas cuando yo estaba en Madrid. Y me llevo increíble con ella".

Más sobre este tema Ricardo Montaner cruzó con todo a una usuaria que afirmó que Lali Espósito no lo soporta: "Tonta"

LOLA ÍNDIGO HABLÓ DE SU AMISTAD CON LALI ESPÓSITO

A mediados de julio, y luego de que Lali Espósito contara con picardía y sin dar detalles que N5 estaba dedicada a Lola índigo, la cantante española interactuó con sus fans en redes y habló de su vínculo con la artista argentina.

"La gente flasheaba mucho con que nosotras estábamos juntas, con que pasaban cosas, porque nosotras salimos mucho juntas cuando yo estaba en Madrid". G-plus

"Me encantaba su rollo y su personalidad. Ella como artista me flipa. Me enteré de que ella estaba en Madrid y le dije de quedar y ahí le regalé el disco de La Niña y ella subió un TikTok", dijo Lola.

Y destacó sobre su acercamiento afectuoso con Lali: "Mi primer disco se lo regalé a Lali porque es Libra, mágica y maravillosa… Ella es una persona tan guay, con una cabeza, una personalidad, es tan libre. Es una de mis personas favoritas".