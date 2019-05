(Desde la Riviera Maya)

En 2014, Lali Espósito (27) decidió apostar fuerte por su carrera y se lanzó en forma independiente como cantante solista. Desde entonces, editó tres discos con gran éxito, A Bailar, Soy y Brava; cosechó numerosos premios (acaba de ganar tres premios Gardel: Mejor Diseño de Portada del Año, Mejor Álbum Artista Femenina Pop del Año y Canción del Año –Sin querer queriendo ft. Mau y Ricky–), y recorrió el mundo con sus shows. Pero ahora va por más…

Antes de su última presentación en los Premios Platino, en México, Lali habló con Ciudad y lanzó una primicia para sus fans argentinos.

"Obviamente, sería el show más grande mío en nuestro país. Estoy en el armado, mucho no puedo contar, pero va a suceder más adelante. Estoy ansiosa porque todo lo que está surgiendo es muy 'power'". G-plus

-Me enteré que estás preparando un show en un estadio. ¿Es así?

-¡¿Quién te dijo?! ¡Shsss! Hay algo… no es el Luna Park, estamos trabajando en un show que haga historia, que sea distinto. Obviamente, sería el show más grande mío en nuestro país. Estoy en el armado, mucho no puedo contar, pero va a suceder más adelante. Estoy ansiosa porque todo lo que está surgiendo es muy power. Siempre el objetivo es sorprender al público y que pueda decir ‘esto pasó en mi país, esto lo hizo un artista de mi país.’ Porque no es solamente mío, no es solamente el ego de decir ‘ay, me desarrollo como artista y cumplo mi sueño’, sino que es hacer algo para que todos los argentinos tengamos una propuesta distinta.

