Lali Espósito habló de las escenas de alto voltaje en Sky Rojo: "Me reconecté con mi cuerpo desde otro lugar"

Uno de los desafíos de Lali Espósito en Sky Rojo, serie de Netflix que se estrena el 19 de marzo, es la gran exposición física que tiene en su papel de Wendy, una prostituta que junto a dos amigas huye de un burdel luego de herir al proxeneta que las explotaba. El rol la obligó a realizar numerosas escenas de sexo como a aprender disciplinas como el pole dance.

“Estamos todas aprendiendo a decir cuando estamos incómodas o cuando ya no nos parece no divertido, ni bonito”, aseguró la actriz en Chicas guapas, el ciclo de América. “Con la exposición física seguimos teniendo temas tabúes. Para mí cada vez que tenía que estar en pelotas, no voy a mentir, estaba la tensión de quien va a exponerse justamente”, contó.

“Tenemos esta cuestión, habló por mí, de ‘uh, el culo’, ‘uy, no se qué’ y fue un aprendizaje relajar eso porque somos mujeres que están ahí no porque quieren estar, no es que van al gym para estar bonitas en el burdel. Están ahí con sus cuerpos de verdad. Para mí como Lali fue una reconexión con mi cuerpo desde otro lugar”, señaló.

“Mi cuerpo me servía para contar eso, no para estar bonita. No soy hipócrita, una quiere estar bonita. Ahí hay una dualidad que como mujer una va aprendiendo proyecto a proyecto y año a año. Una se pone más grande y empieza a entender dónde está lo importante”, reflexionó Lali Espósito sobre las jugadas escenas que tiene.