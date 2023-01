Lali Espósito habló a fondo de Nico Occhiato tras los fuertes rumores de affaire en Qatar

Hábil declarante, Lali Espósito enfrentó la versión de affaire con Nicolás Occhiato, luego de coincidir en el Mundial Qatar 2022 y de la filtración en redes de un video, en el que se los vería juntos en un boliche, ni bien regresaron a Buenos Aires.

"¿Qué hay de cierto en los rumores de que hubo un chape tour en Qatar con Nico Occhiato?", le preguntó el notero de LAM a la artista, quien estaba a minutos de tomar un vuelo rumbo a España.

Más sobre este tema Diosa total, Lali Espósito disfruta con amigos en las playas de Punta del Este: las imperdibles fotos Lali Espósito dio a conocer los mensajes que le envió el joven que la habría acosado en Qatar: "Todo lo que están diciendo es falso, perdí el equilibrio"

Acto seguido, Lali respondió: "No. No. No. Nos vimos porque compartíamos cosas todos los argentinos. Viste que cuando te encontrás con un argentino en el exterior, ya somos íntimos amigos... Pero compartimos muchas fiestas, muchas juntadas argentinas que se hacían ahí".

Más sobre este tema Nico Occhiato habló de su relación con Lali Espósito, con quien lo vieron en un boliche

Tras negar el romance con Occhiato, la actriz y cantante agregó buena onda: "Nos llevamos mega. Él es un sol. Es un divino. Y eso, buena onda".

"Nos vimos porque compartimos fiestas. Él es un sol. Es un divino. Y eso, buena onda". G-plus

Días atrás Nicolás Occhiato también echó por tierra el rumor de "chape" con Lali Espósito en una nota con LAM. Sin embargo, Ángel de Brito aseguró: "Yo les digo que sí, que pasó y que Nico Occhiato mintió. Él no sabía que estaban las imágenes del boliche".

LALI HABLÓ TINI STOESSEL

En ese marco, Lali Espósito también habló de Tini Stoessel y de la posibilidad de sacar una canción juntas este año.

"¿Hay posibilidades de que este 2023 haya una colaboración?", le consultó el cronista de LAM.

"Sí. No sé cuándo, pero nosotras estamos todo el tiempo hablando. Ella me ha mandado canciones para que yo escuche. Y yo le he compartido también lo que estaba haciendo", dijo la cantante.

"Con Tini estamos todo el tiempo hablando. Y creo que tenemos que regalarle a la gente la mejor canción de las dos". G-plus

"Me encanta la música de ella, pero tenemos que congeniar lo estilos. Somos dos artistas pop, pero cada una está en diferentes momentos de sonidos. Y creo que tenemos que regalarle a la gente la mejor canción de las dos", continuó Lali.

"Ella es una bomba, no puede ser más talentosa, preciosa y genial. Me encantaría colaborar con ella. La gente lo está esperando, y yo también. En algún momento sucederá. Soy de las que creen que hay que entregar la pieza que tiene que ser", concluyó Lali, sin escatimar en halagos para Tini.