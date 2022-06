Lali Espósito defendió a la China Suárez y dio su opinión sobre L-Gante

Luego del escandaloso cruce que mantuvieron Eugenia “la China” Suárez y L-Gante, Lali Espósito no le esquivó a las preguntas que le hicieron sobre este tema y la cantante no dudó en tomar postura por su amiga.

“Tiene razón la China”, fue la contundente frase que Lali brindó ante los medios, tal como lo mostraron en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Sin embargo, la artista no escatimó en halagos para el músico y hasta no cerró las puertas a un posible proyecto juntos: “L-Gante es un crack. Algún día me gustaría hacer algo con él”.

LALI ESPÓSITO HABLÓ DEL NOVIAZGO DE CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING

Asimismo, Lali Espósito se refirió al noviazgo de la China Suárez con Rusherking: “Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China está feliz, espectacular".

En cuanto al ex de María Becerra, Lali comentó: "Me lo crucé varias veces. Es divino. Santiagueño aparte. Yo tengo familia santiagueña y amo a los santiagueños con toda mi alma".

Por último, luego de bendecir el noviazgo de Eugenia y Rusherking, Lali reafirmó su amistad con su excompañera de Casi Ángeles: "Es amiga de toda nuestra vida, obvio. En general yo no tomo partido por nada".