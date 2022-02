Lali Espósito contó que tiene a Messi en Instagram y le pidió pícaras disculpas por cómo la vio en una historia: "Me dio vergüenza"

Activa en las redes, Lali Espósito compartió una pícara e íntima historia en Instagram y sintió vergüenza al advertir que Lionel Messi la había visto. Ambos se siguen y ella lo tienen en "mejores amigos".

¿Qué pasó? La artista subió un video gritando con sus amigos, únicamente para sus seguidores más cercanos, y cuando vio que Lio había visto el clip, sintió mucha vergüenza.

"Yo tengo Mejores amigos porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo ‘entre 10 millones de personas no quiero ofender a nadie ni que nadie diga '¿qué le pasa a esta loca?’. Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi”, contó, divertida, en El Hormiguero.

LAS DIVERTIDAS DISCULPAS DE LALI ESPÓSITO A LIONEL MESSI

“Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando. No iba pedo pero parece que voy pedo todo el rato. Leo, te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero”, le dijo.

Y se despidió aclarando por qué decidió agregarlo a su lista de "Mejores amigos".

"Yo lo agregué porque dije ‘¿cómo no voy a tener en mejores amigos a mi compatriota y número uno del mundo?’. Leo, si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir". cerró, entre risas.