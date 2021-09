Lali Espósito cantó por primera vez junto a Nicki Nicole en La Voz Argentina: "¡Qué placer me dí!"

Este domingo se definieron los cuartos de final del Team Montaner en La Voz Argentina pero las palmas se llevó Lali Espósito que hizo su primer dúo en vivo con Nicki Nicole. “Es el momento de una gran sorpresa para todos. Vamos a tener a dos grandes artistas juntas sobre este escenario. ¿Estás lista Lali? Vaya a prepararse”, le pidió Marley a la jurado mientras ella se colocaba unos anteojos para la ocasión.

“Nicki Nicole es la primera argentina en aparecer en el show de Jimmy Fallon. Es la más escuchada de este momento, tanto que tienen11,4 millones de visitas en Spotify. Lali, ganadora del premio Billboard a la artista social del año que en su canal de YouTube tiene más de 500 millones de vistas. Por primera vez juntas, Nicki Nicole y Lali”, las presentó el conductor.

Así, la joven rosarina, que había adelantado el encuentro en sus redes con “la más hermosa”, salió a la pista al ritmo de Wapo Tracketero y pronto se le unió la jurado con su Boomerang para un momento único para los fans de ambas.

“Esto es onda, porque lo cierto es que dijimos ‘vamos a cantar, vamos a cantar’. ¿Y bien, o no? ¡Qué placer me dí! ¡Qué placer me dí!”, exclamó Lali Espósito mientras Nicki Nicole le daba la razón. “Se escucha divino, yo lo quiero bajar para tenerlo en el auto, ahora. Suenan divino las dos juntas”, reconoció por su parte Marley.