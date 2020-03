Lali cantó una significativa canción de Alanis Morissette, junto a su novio: "Hand in my pocket de cuarentena"

La semana pasada, Lali Espósito llegó al país luego de una extensa estadía en Madrid por motivos laborales. Cumpliendo con el pedido de cuarentena para evitar el aumento de contagios de coronavirus y para preservar su propia salud, la actriz y cantante se instaló en su casa, junto a su novio, Santiago Mocorrea, con quien grabó un cover de Alanis Morissette, reconocida cantante canadiense, y se los compartió a sus seguidores de Instagram, tratando de darles un esperanzador mensaje, en medio de la pandemia y de la crisis sanitaria.

"Hand in my pocket, de cuarentena. Esta canción dice que va a estar todo bien", escribió Lali. G-plus

"Hand in my pocket, de cuarentena. Esta canción dice que va a estar todo bien… Y se las regalamos en este momento tan particular para todos @alanis", escribió Lali en el video, en blanco y negro, que subió a su red social, en el que se la ve a ella cantando en inglés, mientras que Santiago la acompaña con la guitarra.

"Estoy en banca rota, pero estoy feliz. Soy pobre, pero soy amable. No tengo dinero, pero estoy saludable, sí. Estoy elevada, pero en la tierra. Estoy cuerda, pero abrumada. Estoy perdida, pero esperanzada, nene. A lo que todo se reduce es a que todo va a estar bien, bien, bien", dice el comienzo de la letra de la canción que eligió Lali, transmitiendo con su voz un positivo mensaje.

