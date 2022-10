L-Gante saludó a Tamara Báez por el Día de la madre, se arrepintió, lo cambió y recibió un tremendo reproche

En medio de un tira y afloja con su ex que parece estirarse día a día, L-Gante decidió saludar a Tamara Báez por el Día de la madre, pero las cosas no salieron como esperaba y, tras borrar el mensaje, lo reemplazó por otro, pero ella le hizo un tremendo reproche.

Desde sus vacaciones en Buzios, Estefi Berardi mostró el primer posteo de L-Gante, en el que lo ve junto a su ex y Jamaica. “Que tengas un hermoso día, mamá”, escribió el joven sobre la postal.

Sin embargo, por causas que se desconocen, al poco tiempo Elián se arrepintió y borró la fotografía y la reemplazó por una en la que él no está presente. “Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre”, escribió en esta ocasión.

Más sobre este tema Tremenda reacción de Tamara Báez tras las primeras imágenes del videoclip de L-Gante con Wanda Nara: "Lo más bizarro que vi en mi vida"

L-GANTE CAMBIÓ EL SALUDO DEL DÍA DE LA MADRE PARA TAMARA BÁEZ Y ELLA LE HIZO UN TREMENDO REPROCHE

La respuesta del otro lado no se hizo esperar, y por eso Tamara no dudó en replicar la foto del cantante y escribió: "Metete el saludo sabés dónde, negrito. Un buen chabón, un buen padre, estaría haciendo un buen asado. ¡Pero te falta mucho a vos!".

"Asco me das, seguís subiendo cosas así. Te volviste adicto al faranduleo. No tenés derecho a nada. Cero códigos, cero respeto. Encima me tengo que aguantar el no poder mostrar a mi hija", agregó, en referencia a la medida cautelar que le impide publicar imágenes de Jamaica en las redes.

Más tarde, Tamara dio a entender que para conquistarla no hay mejor forma que hacerle un asado, a lo que L-Gante subió una nueva story en la que escribió: “Me haría un asado pero no me puedo acercar, ja, ja”.

En vista de la nueva provocación de su ex, Tamara Báez subió otra story en la que aseguró: “Que me hagan asadito todos menos vosssss”. Por lo visto, esta discusión está lejos de terminar.