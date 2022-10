L-Gante reveló que Mauro Icardi intentó hablar con él en medio del rumor de romance con Wanda Nara: "Me apareció una solicitud de mensaje"

En medio de las dudas que surgieron después de Wanda Nara insistiera en que está separada mientras que Mauro Icardi cuestionara esta determinación, L-Gante dio que hablar al ser indagado por el futbolista.

“Elián, quiero aprovecharte que estás acá para desmitificar todas las cosas que la gente quiere saber y que se han estado hablando. ¿Se comunicó en algún momento con vos Mauro Icardi para hablar con vos, ya sea Instagram o por privado?”, indagó Lucas Bertero, el panelista de A la tarde.

“Eh… no”, comenzó diciendo, algo dubitativo. Sin embargo, segundos después agregó: “O creo que me había mandado un mensaje. Me apareció una solicitud de mensaje, pero como que fue eliminado”.

Horas atrás, el cantante se había mostrado muy cómplice con Wanda en el lanzamiento de su flamante tema El último romántico, que la tuvo como figura a la empresaria, con quien sigue enfrentando fuertes rumores de romance.

ASEGURAN QUE WANDA NARA Y L-GANTE VIVEN ASÍ SU ROMANCE

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi estaría a horas de oficializarse luego de las declaraciones que brindó el futbolista en un vivo de Instagram y que habría enfurecido a la madre de sus hijas Francesca e Isabella por sus fuerte dichos. Sin embargo, en medio del escándalo el corazón de la empresaria estaría bien acompañado por L-Gante.

Así lo deslizó Pampito en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “A mí me cuenta alguien súper allegado a L-Gante que el cantante pasa todas las noches en el Chateau donde vive Wanda y se va todas las mañanas a las 9”, comenzó diciendo el panelista al aire.

“Me dijeron ‘esto contalo en total confianza porque es así y sino, que muestren las cámaras de seguridad’”, agregó, dejando en claro la seguridad que le dio su fuente anónima.

“A partir de esta información habría que hacer una guardia a ellos”, continuó. Y cerró, sin vueltas: “Realmente, me dicen que L-Gante y Wanda –y yo te juro que hasta anoche que me llamaron para contarme esto y lo creo por la persona que me lo dijo- están re calientes uno con el otro, entre ellos dos”.