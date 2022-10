L-Gante habló de la foto de Wanda Nara y Mauro Icardi juntos en Turquía

Los 6 años de Isabella Icardi hicieron posible una foto que, hasta hace unos días, parecía poco probable. Wanda Nara y Mauro Icardi, después de anunciar su separación posaron junto a su nena en la celebración que le organizaron. Incluso el futbolista volvió una vez más a mostrar sus intenciones de reconquistar a la mediática, pero ¿qué dijo L-Gante de la imagen?

Cuando le preguntaron al cantante sobre la foto, que al menos parecería mostrar la buena relación que tienen como ex, el cumbiero se sinceró. “Eh... Sí. He visto, he visto”, señaló, en un móvil con A la tarde, con un grado de sorpresa. “Bien ahí”, afirmó.

"¿Que te parecio?", insistieron, en el ciclo de Karina Mazzocco y el cumbiero destacó la imagen. “Perfecto. Cumplen, como tiene que ser”, concluyó.

LA INSÓLITA REVELACIÓN DE L-GANTE SOBRE MAURO ICARDI EN MEDIO DEL RUMOR DE ROMANCE CON WANDA NARA

L-Gante hizo una insólita revelación en diálogo con Intrusos sobre Mauro Icardi en medio de rumores de romance con Wanda Nara.

“¿Es verdad que se comunicó con vos Icardi?”, le preguntó Marcela Tauro y el cantante le contestó: “No, no nos comunicamos, me apareció un chat pero sin mensaje”.

“Ah, te escribió pero eliminó el mensaje de Instagram”, explicaron desde el programa de América y Flor de la Ve comentó: “Igual no tenés nada que hablar con él me imagino…”.

“No, nada, de fútbol…”, dijo entre risas él luego de que le preguntaran si le gusta como jugador, Elián expresó: “Si olvídate”.

“Dedicame un gol… yo lo uso en la play”, lanzó sin filtros la expareja de Tamara Baéz y la conductora quedó sorprendida: “Me vuelvo loca, lo pones a Icardi en la play”.