L-Gante, durísimo contra Tamara Báez por su pedido de casi un millón de pesos de cuota alimentaria: "Es una ridiculez"

En A la tarde, en medio del conflicto por la cuota alimentaria que mantienen L-Gante con su exnovia, Tamara Báez, contaron que la Justicia obligará al cantante a pagar casi un millón de pesos destinados a la manutención de su hija en común, Jamaica. En ese momento, el abogado del cumbiero salió a confrontar.

“Es una ridiculez lo que están otorgando. Se va a apelar esto que se ha determinado”, aseguró Alejandro Cipolla en un mensaje que le envió a Cora Debarbieri. “No están conformes con lo que dice la jueza y van a apelar esta cifra”, aseguró la panelista.

“Es todo a dólar oficial, no lo voy a decir porque respeto el no contar las cifras, pero para que tengan una idea, es menos de un millón de pesos. Sería un poquito menos que eso”, detalló, sobre la cifra que pide la expareja del artista.

Más sobre este tema L-Gante le hizo una promesa a su hija tras pagar la cuota con bolsas de alimentos

EL ABOGADO DE L-GANTE APELARÁ POR LA CUOTA ALIMENTARIA QUE PIDIÓ TAMARA BÁEZ DE CASI UN MILLÓN DE PESOS

En ese momento el ciclo de Karina Mazzocco estaba entrevistando al representante legal de la joven, Juan Pablo Merlo, quien defendió la solicitud. “Lo importante es que la nena pueda recibir la mayor cantidad de beneficios”, señaló.

Cipolla: "Es una ridiculez lo que están otorgando. Se va a apelar esto que se ha determinado". G-plus

“Yo lo miraría no desde la separación de los papás, sino pensando en la menor. Si la nena hoy puede vivir en una linda casa y tener muchas cosas que necesite, qué mejor que gástarlo en sus hijos”, la defendió.

Más sobre este tema A Tamara Báez una pareja le tiró onda en un chat y la ex de L-Gante les retrucó con picardía

Diego Estevez, periodista del ciclo, dio su postura. “Parece más un capricho del abogado de L-Gante. Cipolla en su momento había hecho una propuesta de alrededor de 500 mil pesos. No esta tan lejos de esa cifra, por ende no entiendo la postura. Parece más un capricho para no dar el brazo a torcer”, concluyó.