Aunque no pasó ni una semana desde que Wanda Nara y L-Gante tuvieron que separarse con la vuelta de la empresaria a Estambul, Turquía, su relación lejos de enfriarse sigue ardiendo. El cantante, para acercar las distancias, le dedicó un posteo en las redes donde se ve la gran cercanía que tienen e incluso él aparece intentando acariciarle la cola durante la filmación de su videoclip juntos.

L-Gante compartió algunas imágenes del backstage del videoclip que grabaron juntos. Allí aparecen súper abrazados, íntimos e incluso en un video que compartió de la filmación se lo a él con una “manito indiscreta”, mientras la toma por la espalda y baja. Pero ella rápidamente le corre la mano.

“Yo te llevo a la luna porque soy turro desde la cuna. El último romántico”, escribió el cantante en Instagram y ella se mostró intrigante. “Esos días…”, comentó, dejando entrever todo lo que había pasado en su pasado por Buenos Aires con L-Gante. ¡A full!

L-GANTE CONTÓ CÓMO FUERON SUS PRIMERAS SALIDAS CON WANDA NARA

Horas antes de que Wanda Nara aterrizara en Turquía para reencontrarse con su familia, L-Gante habló a corazón abierto sobre su supuesto romance. El cantante de cumbia 420, que habría comenzado una relación con la ex de Mauro Icardi, reveló cómo fueron sus primeras citas.

Divertido, contó que ella lo llevó a comer a Gardiner, uno de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires. En cambio, él le propuso comerse un "chori" en la Costanera.

En diálogo con A la tarde, L-Gante rememoró sus citas con Wanda. "Ella me sacó a comer a Gardiner. Pero cuando tuve que invitarla yo, se me hizo tarde y nos fuimos a un carrito que está en la Costanera. Yo me comí un lomito y ella un chori", afirmó, buena onda.

L-Gante compartió un video junto a Wanda Nara con una "manito indiscreta"

L-Gante compartió un video junto a Wanda Nara con una "manito indiscreta"

L-Gante compartió un video junto a Wanda Nara con una "manito indiscreta"

L-Gante compartió un video junto a Wanda Nara con una "manito indiscreta"

Fotos: Instagram