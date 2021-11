Kristen Stewart confirmó que se casa con su novia Dylan Meyer: "Vamos a hacerlo"

Muy contenta por el rodaje de la película que protagoniza, la tan esperada Spencer, Kristen Stewart dio una entrevista para dar detalles sobre el film y sorprendió al entrevistador al revelar que se casará con su novia, Dylan Meyer.

Súper ilusionada por dar un paso más en su relación con la guionista, contó que la propuesta no fue nada del otro mundo pero que para ambas fue súper especial porque están muy enamoradas.

"Nos vamos a casar, vamos a hacerlo. La propuesta no fue nada específica. Con dos chicas, nunca se sabe quién va a cumplir qué extraño rol de género. No hacemos eso ni pensamos en ello en esos términos. Ella simplemente agarró y lo hizo. Fue muy bonito", expresó en diálogo con Howard Stern.

LA HISTORIA DE AMOR DE KRISTEN STEWART Y DYLAN MEYER

Antes de cerrar, la actriz, que interpretará a Lady Di, habló del día en que conoció a su novia, hace seis años; al poco tiempo dejaron de hablarse y retomaron su vínculo en 2019.

"El día que la conocí, se acabaron las apuestas. Me dije: '¿Dónde he estado y cómo no te he conocido?'. ¿Ella ha estado viviendo en Los Ángeles junto a mi vida de alguna manera pero sin converger nunca?", cerró, enamorada.