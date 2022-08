Kennys Palacios, el mejor amigo de Wanda Nara, confrontó a la exempleada de la mediática: "No le darían la mano"

La última polémica de Wanda Nara que promete terminar en la Justicia es la que mantiene con Carmen Cisnero, exempleada de la empresaria quien realizó fuertes denuncias sobre su situación laboral. Ahora estuvo Kennys Palacios, amigo y estilista de la esposa de Mauro Icardi, y apuntó contra ella y quienes la defiende.

“Yo creo que la prensa inventa mucho también y saben que Wanda es un personaje que les rinde mucho. Hoy en día está en el ojo de la tormenta, por eso sale tanta gente”, aseveró, en PH Podemos Hablar sobre todo lo que se dice sobre la mediática y se refirió al último escándalo con la exniñera.

“El custodio, la empleada y muchos de los que dicen ‘pobre señora’ por la empleada. Yo creo que si no fuera la empleada de Wanda no le darían la mano”, aseveró, picantísimo sobre el apoyo que recibió la mujer, entre otros, de la tarotista Fabiana Aquin y Carmen Barbieri.

"Muchos de los que dicen ‘pobre señora’ por la empleada. Yo creo que si no fuera la empleada de Wanda no le darían la mano". G-plus

FUERTISIMA FRASE DEL ABOGADO DE LA EXEMPLEADA DE WANDA NARA

Luego de que Carmen Cisnero se mostrara muy angustiada en Mañanisima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) por el escándalo que origino su denuncia a Wanda Nara, Alejandro Cipolla sorprendió con sus declaraciones al hablar de la exempleada de la empresaria.

Más sobre este tema Cinthia Fernández filtró otro audio racista de la exempleada de Wanda Nara

Todo comenzó cuando Carmen Barbieri indagó a su invitado: “¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Mucho tiempo?”, quiso saber. A lo que el letrado respondió, tajante: “La realidad es un delito que me indigna y la quisiera presa, pero también pienso en Carmen y voy a tratar de que haya una mediación. De todas formas, dudo de que eso pueda llegar a suceder porque el delito tampoco me lo amerita

Más sobre este tema Wanda Nara filtró chats privados con su exempleada y fue contundente: "Este tema se termina en la Justicia"

“¿Puede llegar a quedar presa?”, intervino la conductora. Y una vez más, Cipolla no dudó: “Sí porque es un delito cuya pena mínima son 4 años de prisión y no es excarcelable. Podría llegar a estar en libertar mientras dure el juicio”, afirmó. “El problema es que, si el juicio se abre acá, también se va a abrir en Italia y en Estados Unidos, y todos los países en los que pisó con Carmen porque eso es tráfico de persona. Encima, en Estados Unidos estas cosas no se lo toman en chiste y también se vba a abrir un proceso en ese lugar”, cerró Alejandro, sin tapujos.