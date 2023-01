Keita Baldé y su esposa fulminaron a Mauro Icardi y Wanda Nara tras el escándalo: "Son tontos"

El escándalo estalló cuando Jordi Martin contó en Intrusos que Wanda Nara le habría sido infiel a Mauro Icardi con el futbolista Keita Baldé, que está casado con Simona Guatieri.

Luego de las tremendas stories que Mauro compartió en Instagram contra la pareja, haciendo hincapié en que Wanda jamás lo engañó, Keita y Simona los fulminaron.

Juan Etchegoyen contó que charló con ambos y que, muy enojados, trataron tanto a Wanda como a Mauro de "tontos".

QUÉ DIJERON KEITA BALDÉ Y SOMONA GUATIERI SOBRE MAURO ICARDI Y WANDA NARA

"Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto...", dijo Simona.

"Lo que hoy nos toca a nosotros, tal vez mañana le toca a otro, cómo te pasa por la cabeza decir algo así... Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, teníamos un trato cordial...", sumó Keita

"A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo... Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado del de ellos, no queremos ni tomar un café", sentenció ella, enojada.

A lo que cerró, sin filtro: "Mi marido es futbolista y no gossip, no quiero que eta gente ponga mi nombre en ningún lado... Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente".