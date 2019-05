Luego de cinco años de relación, Karina La Princesita y Sergio “Kun” Agüero decidieron en 2018 poner punto final a su (muy comentado) noviazgo.

En diálogo con revista Pronto, la cantante aseguró que ya no tiene trato con el crack del Manchester City pero cuando le preguntaron si alguna vez volvió a hablar con Agüero, prefirió jugar al misterio: “ Mmm… no recuerdo”, contestó tras pensar unos segundos su respuesta.

La Princesita también reveló si la afectan los rumores que vinculan al Kun con otras mujeres, como Tini Stoessel y Sofía Calzetti: “No me meto. Parte de cuidarme a mí fue no mirar más nada. Hay cosas que inevitablemente las ves, pero sinceramente no emito comentario”.

“No es una postura solo delante de las cámaras: en privado tampoco opino porque fue mi forma de cuidarme en su momento y no quiero que me interese”, agregó.

Por último, explicó cuánto le costó la separación de Agüero: “ Fue muy triste y estuve muy mal. No sé si me costó superarlo porque me llené de actividades para que no me afectara y para no pensar. Cuando no tenés mucho para hacer y te la pasás pensando no es sano para uno. Está bueno hacer cosas”.