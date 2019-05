Una sorpresiva pelea entre Karina La Princesita y Denise Dumas se desató en Hay que ver, luego de que la cantante le dedicó furiosos tweets a la conductora por decir, a propósito del enojo que tuvo Florencia de la Ve por su lugar en la foto del Bailando, “obvio que la que sobraba ahí era Karina”. En un móvil con el ciclo de elnueve, La Princesita se despachó con todo y Denise mostró su lado más combativo.

“Vos tenés todo el derecho a decirlo y yo respeto tu opinión, no me molesta eso. Creo que no me conocen enojada, eso para mí fue mínimo y lo que dije fue riéndome. Yo sí usé tu dicho para dejarle en claro a muchos que sí creen eso, que yo opino que no es así”, lanzó Karina, luego de decirles a Denise y José María Listorti, molesta, que había tenido que faltar a un médico para darles el móvil.

Denise: "Está clarísimo que creo vos no sobrás, entonces, no me uses ni para pasar mensajes a otras personas. Así como vos me decís ‘decíselo a Ángel’, vos decíselo a Ángel que cree que sobrás". G-plus

La animadora se defendió: “Si hay alguien que no piensa eso… Ya que te acordás ese detalle, que a mí me pareció una boludez, porque a vos no te modifica en nada, ni a tu carrera, estar de un lado o de otro”, lanzó, para recordarle una vieja polémica que tuvo Valeria Lynch con Karina por un supuesto pedido que habría hecho la intérprete de La extraña dama para “bajarla” de actuar en el Teatro Colón con Las Elegidas. “Cuando te hicieron, lo que te hicieron en el Colón, yo me inmolé por vos y es una pena que no hayas visto eso. Es una pena que mucha gente que te quiere a vos vea solamente un comentario bolu… y no te acuerdes algo mucho más importante”, le recordó la esposa de Campi a la flamante participante del Súper Bailando. Y la pelea fue in crescendo.

Karina: "Vos no me des órdenes. Aprendé a hablar bien. Sos una maleducada, eso sí sos. Te falta apuntarme con el dedo y retarme como si fuera tu hija. Estás equivocada, fijate cómo me hablás". G-plus

“No me gusta que me digan ‘acordate’. ¿Qué sabés si no me acuerdo?”, lanzó molesta la ex del Kun Agüero, luego de remarcar que le había molestado que Denise niegue haberla ninguneado, haciendo que la conductora estalle y meta un conflicto que tiene Karina con Ángel de Brito: “Me molesta que vos usaste mi frase en ese contexto para mandarle un mensaje a gente que cree que vos sobrás, cuando está clarísimo que creo vos no sobrás y no creía que sobraras en el Colón. Entonces, no me uses ni para pasar mensajes a otras personas. Así como vos me decís ‘decíselo a Ángel’, vos decíselo a Ángel que cree que sobrás”, exclamó, enojada, provocando que Karina la cruce. “Vos no me des órdenes. Aprendé a hablar bien. Sos una maleducada, eso sí sos. Te falta apuntarme con el dedo y retarme como si fuera tu hija. Estás equivocada, fijate cómo me hablás”, lanzó, furiosa.

“Me parece una falta de respeto que, además de que me quedo, me hables de esta manera. Si antes no estaba enojada, ahora sí. Me parecés una maleducada”, continuó, mientras Denise Dumas hacía silencio y solo decía “buenísimo”. “Cortemos el móvil porque no tiene sentido, las dos están de malhumor”, intervino Listori, pero Karina lo chicaneó. “Y no vas a querer cortar el móvil porque capaz una pelea te da rating y te sirve para el programa. Ayer hicieron un programa gigante por una pavada que dije que no fue tan grave y obvio que les va a servir que me ponga así, pero yo tengo todo el derecho del mundo para pedirte que me hables tranquila y bien”, expresó, molesta.

