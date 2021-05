Karina La Princesita reveló su estrategia para evitar los celos: "No me fijo en las redes para no sufrir"

Este lunes, Karina La Princesita presentó oficialmente a su novio Nico Furman en La Academia y juntos cantaron un tema de Manuel Wirtz. Al terminar, la vocalista marcó la cancha asegurando que su pareja “se mira y no se toca”, y en Los Ángeles de la Mañana reconoció que “no mira las redes del joven para no sufrir”.

En el ciclo de eltrece, La Princesita explicó que “no contar los meses de novia porque las fechas no son buenas”, en referencia a la relación que mantiene desde noviembre con el músico y reconoció que “se le tiran mucho”. “Hice el chiste (de ‘se mira y no se toca’) porque estaba ahí. No me fijo para no sufrir, porque si no una se persigue”, dijo Karina, que consideró que del uno al diez es “siete” como celosa.

De todas formas, Karina La Princesita explicó que a esta altura de los acontecimientos ya no puede identificar a los potenciales infieles. “Ya no me sé dar cuenta quién tiene pinta de tramposo y quién no, porque algunos tienen cara de que no pero sí. Prefiero no pensar y que sea lo que tenga que ser”, señaló la cantante.