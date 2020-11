Karina La Princesita reveló el desconocido gesto que tiene con personas con enfermedades terminales: "No lo subo a redes"

La fuerte personalidad que viene demostrando Karina La Princesita en Cantando 2020, que incluso la llevará a debutar como panelista en Los Ángeles de la mañana, no consiguió que la cantante pierda su gran sensibilidad. Por primera vez, contó la tarea solidaria que realiza fuera de las cámaras y de las redes sociales.

“¿Cómo es esto de que visitas los hospitales a personas que te quieren conocer?”, indagó Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand, sorprendiendo a la jurado del Cantando. “Ay, sí. Nunca lo conté a eso. ¿Cómo sabés?”, indagó, haciendo que entre risas la animadora se defina como “una mini Chiquita”.

A flor de piel, Karina contó los valiosos gestos que realiza. “A veces lo hago y me hace bien eso. Me llama mucho la atención que yo recibo muchos mensajes de chiquitos que me siguen, mucha gente con síndrome de down, autismo y gente que está con enfermedades terminales”, contó la cantante.

“Me dicen algo que es muy fuerte. ‘Su único sueño es conocerte’. Habiendo tantos sueños y si yo te lo puedo ofrecer, voy y lo hago. Pasa que no lo subo a las redes, lo hago por algo más íntimo, no para que lo vean los demás”, confesó Karina La Princesita, sobre su desconocida y emotiva faceta.