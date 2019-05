Mujer frotal y sin vueltas, Karina La Princesita evitó confrontar directamente con Morena Rial, tras las explosivas declaraciones de la mediática. La hija del conductor de Intrusos bailará la salsa de tres con Charlotte Caniggia y la trató de “mentirosa” a la cantante. Además, sostuvo que “siempre canta la misma canción” y “que le encanta el quilombo”.

Consultada por sus declaraciones, la también participante del Bailando no se calló. “Escuché lo que dijo, pero yo soy muy selectiva. Aprendí a seleccionar qué cosas me importan, y no depende de la persona. Con esta cosa de si la persona es importante o no, para mí todos somos importantes, pero hay lugares donde yo no me veo cómoda peleando”, comenzó en Pampita Online.

Más sobre este tema More Rial, explosiva contra Karina La Princesita antes de entrar al Súper Bailando: "Es bastante mentirosa"

“Me parece una pelea como tonta, una tontería, no ella, sino la pelea o el tema. Prefiero no darle importancia. Pero no es por ella, es por la situación. Yo ya estoy más grande, si tuviera veinte años tal vez me prendía, pero hoy con treinta y tres… ella es una mujer, pero yo siento que pelearme con ella es pelearme con una nena y no estaría cómoda”, continuó Karina.

“Yo la respeto un montón. Y de hecho me pasó que yo había visto notas de ella hablando de discriminación, y me generó empatía, me cae bien. La gente es cruel en las redes, y ahora que habló de mí no había uno que estuviera a su favor, y no me ponen contentas esas cosas. Si le contesto voy a incentivar la violencia. Me llamó la atención lo que dijo, porque no me conoce y no sabe nada de mí. Pero no quiero entrar en esto por respeto y por cuidarla. La palabra sororidad, en estos casos, tendría que ser protagonista”, concluyó.