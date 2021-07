Karina La Princesita protagonizó un tensísimo cruce con Jimena Barón en ShowMatch: "Yo podría estar sentada ahí"

En una noche de gran sensibilidad para Karina La Princesita en ShowMatch, donde cantó junto a su hija, Sol acompañada por su novio, Nicolás Furman, lo que empezó con muchísima emoción terminó con su estallido contra el jurado de La Academia. ¡Y protagonizó un tremendo cruce con Jimena Barón!

“Creo que vos estás en una noche particular, que bailas mucho mejor que esto. Se te vio como paralizada. No pudiste conectar con el compa”, arrancó diciendo la jurado, mientras Karina mostraba su disconformidad en comentarios por lo bajo y haciendo malas caras.

“¿Estás enojada conmigo, Kari?”, la cruzó la intérprete de La Cobra y La Princesita fue súper sincera. “Sí, un poco sí porque el shuffle me pareció que no era para tan baja nota”, lanzó. “Sabemos que venimos a trabajar y que nos toca lo que nos toca y como nunca nos toca el duelo, esta vez nos toca a nosotros”, chicaneó la cantante.

Karina: "No me pareció un desastre, pero está bien. yo podría estar sentada ahí, pero preferí que me faltaba aprender un poco antes que de estar de jurado". G-plus

Y la jurado se defendió: “Pero eso no está arreglado”, lanzó, mientras la cantante de Mentiroso la cuestionó. “No me pareció un desastre, pero está bien. yo podría estar sentada ahí, pero preferí que me faltaba aprender un poco antes que de estar de jurado”, arrojó, picantísima. “¿Te gustaría estar acá de jurado?”, indagó, asombrada, Jimena. “No, me habían ofrecido y yo dije 'no necesito aprender un poco más antes de ser jurado'. Así que vine de participante”, aseveró, sin esconder su malestar.

Jimena: "Yo también necesito aprender un montón de baile. Me convocaron por otras cosas. Esto es como medio raro de charlar acá". G-plus

“Igual yo también necesito aprender un montón de baile. Me convocaron por otras cosas. Esto es como medio raro de charlar acá”, expresó Jimena y Karina seguía envalentonada. “Nos tocaba, nos tocaba. Gracias, hermoso, de verdad, estamos re contentos”, concluyó La Princesita contra Jimena Barón, con quien tiene una gran relación e incluso han compartido shows. ¡Todo mal!