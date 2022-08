Karina La Princesita habló de la presencia de Nico Furman en el cumple de su hija y respondió si se reconcilió

La presencia de Nicolás Furman en el cumpleaños de 15 de Sol Cwirkaluk, la hija de Karina La Princesita, despertó el rumor de reconciliación con la cantante. Sin embargo, la pareja no sigue en pie.

Luego de mostrar en Socios del Espectáculos emotivas imágenes de celebración de la adolescente y la gran relación que lograron entablar Karina y El Polaco, Karina Iavícoli echó por tierra la versión de reconciliación de La Princesita con Furman, luego de las fotos de Nicolás, muy afectuoso con Karina en el cumple de Sol.

"Temprano le escribí a Kari. Le puse 'estoy contenta, te reconciliaste con Nicolás'. Y ella me dijo 'no, estaba la gente que queremos, pero no volvimos'", contó la panelista, transmitiendo el mensaje de la artista sobre la presencia de su ex en el festejo de su hija.

"En el cumpleaños estaba la gente que queremos, pero no volvimos", dijo Karina, negando una reconciliación con Furman. G-plus

KARINA LA PRINCESITA Y EL FIN DE SU PAREJA CON FURMAN

En junio, Karina La Princesita confirmó su separación de Nicolás Furman y reveló el motivo por el que demoró en anunciar la ruptura mediáticamente, tras un año y medio de amor con el profesor y músico.

"Estoy separada. El motivo es que es muy nuestro. No voy a decir nada", le dijo Karina a LAM, dos meses atrás.

Y agregó: "Me di cuenta que los problemas no se cuentan en televisión porque, cuando uno está mal, tiene que ir al psicólogo o a los amigos. A la televisión no porque a veces son un poco crueles".

Pese a que La Princesita y Nicolás Furman continúan su vida sentimental cada uno por su lado, la buena onda y el amor que los unió como novios permitió que él sea uno de los invitados especiales de Karina en el cumpleaños de 15 de su hija Sol.