Karina La Princesita contó cómo vive el noviazgo del Polaco y Barby Silenzi: "Debo ser la mejor ex del mundo"

Después de muchas idas y vueltas, finalmente El Polaco y Barby Silenzi oficializaron su noviazgo cuando el cantante le contó a Marcelo Tinelli en ShowMatch que estaba en pareja con su expartenaire del Bailando.

Mientras que Silvina Luna, última novia del Polaco, le pegó fuerte a su ex tras la confirmación de su romance con Barby, Karina La Princesita se tomó con gracia el tema e incluso contó que su hija en común, Sol, le suele hablar de ella.

En diálogo con Siempre Show (lunes a viernes a las 20 hs por Ciudad Magazine), Karina no dudó cuando le preguntaron qué le genera ver al Polaco de novio: “Me parece que estamos en un momento en el que no me importa y no es que no te importe la persona, pero que ya pasó tanto... Ni siquiera me genera felicidad verlo feliz, ni tristeza verlo mal. Ya pasó, es como cuando un amigo se pone de novio y decís ‘qué bueno’. No me genera otra cosa”.

“Creo que debo ser la mejor ex del mundo porque no soy una persona conflictiva, y eso que tengo una hija de por medio. De hecho, el año pasado Barby vino a mi cumpleaños y yo sabía que estaba con él. Bailamos juntas y le hacía chistes cuando sonaba una canción de El Polaco. Ella me miraba como diciendo ‘¿me está cargando?’. Y no, soy copada de verdad”, agregó entre risas.

¿Por qué cree que El Polaco no blanqueaba su relación con Silenzi? “Me parece que es lo normal si no estás de novio y no le podés poner un título a la relación, porque por ahí no dura o te querés ver con otra persona”, cerró La Princesita, mostrándose comprensiva con la decisión de su ex.