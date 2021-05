Karina La Princesita cantó a dúo con Nico Furman en La Academia y ‘marcó la cancha’: "Se mira y no se toca"

Una semana después de lo previsto, Karina La Princesita debutó en La Academia junto a Rafa Muñoz para participar en el ritmo del cubo y sorprendió a Marcelo Tinelli con la presencia de su novio Nico Furman en el estudio. El conductor le recordó a la artista que los vio en un video de Instagram cantando juntos y ella bromeó sobre los celos que siente por él.

“Un bombón Nico, re fachero. Mirá qué celosa. Hoy le dije ‘Tu novio qué bien canta, qué divino es, ¿es un cantante de afuera? Me dijo que es de acá’. ¿Y por qué no lo nombraste?”, preguntó Marcelo. “No lo nombré en Instagram para que no lo sigan”, bromeó Karina, fingiendo estar muy celosa de Furman.

“Si no te lo roban estas guachas. Que lo vean, se mira y no se toca, como mi canción”, agregó Karina La Princesita con mucho humor, simulando estar celosa de Nico Furman. A instancias de Marcelo Tinelli, la pareja cantó a dúo Donquiera que estés, el recordado tema de Manuel Wirzt, y obtuvo una merecida ovación de todos los presentes.