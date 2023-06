Karina Mazzocco recordó cómo le costó a su marido encararla: el susto que se llevó

Karina Mazzocco recordó en su visita a Noche al Dente cómo le costó a su marido, Omar el Bacha, encararla y reveló el lado B de cómo empezó su historia de amor.

“Conocí a mi marido en un supermercado, yo estaba separada y peleada con el amor. Cuando estaba en el supermercado, vi un morocho que rajaba la tierra y era él”, dijo.

Así, la conductora continuó: “Se hizo el que no me vio, pero en realidad me había visto. Me vio, agarró un changuito, se fijó en la billetera y tenía dos pesos en ese momento”.

“Igual lo agarró, empezó a meter cosas, pero se estaba meando. Dejó el changuito, fue al baño y cuando volvió pensó que ya me había ido y yo estaba en la caja pagando”, siguió.

En su relato, Mazzocco se sinceró: “Ahí me siguió hasta el estacionamiento y me encaró. Me dijo ‘¿te puedo ayudar con las bolsitas?’ y mi voz interior pensaba ‘ayudame con todo’”.

“Pero lady Karina le dijo ‘pero yo no te voy a dar ni mi teléfono, ni mi mail’, me hice la difícil. Entonces me siguió hasta mi casa, me mandó flores”, reveló Karina.

KARINA MAZZOCCO CONFESÓ QUE PENSÓ QUE SU MARIDO ERA UN ASESINO

Karina Mazzocco contó en su visita al programa de América que pensó que su marido era un asesino serial cuando lo conoció: “El 9 de julio cumplimos 18 años juntos”.

“Yo pensé que era un asesino serial porque me siguió con el auto, a la semana me mandó bombones y la otra semana me mandó postres árabes con un teléfono”, explicó.

Así, Karina recordó: “Yo le agradecía por mail, pero nada mas. Cuando estaba en la cocina comiendo lo que me mandaba en un momento pensé ‘¿y si este tipo me está envenenando?’”.