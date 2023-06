Karina Jelinek reveló las llamativas consecuencias de haberse separado de Flor Parise

Karina Jelinek y Flor Parise no estarían más juntas. Primero fueron los posteos de la modelo asegurando que estaba soltera y después las versiones de que tenían una relación marcada por los celos. Ahora, la figura se refirió a su situación sentimental y lo hizo fiel a su estilo.

“Estaba ahí en mi casa, tranquila, aburrida”, empezó diciendo en La jaula de la moda (Ciudad Magazine, lunes a viernes 19 hs. “Me agarró un surmenage, como dice Yanina Latorre. Reconozco lo que hice mal, voy a borrar todo y me reinicié”, dijo, sobre sus publicaciones.

“Pocas personas, solamente las inteligentes, lo entienden. Las que no, lo siento”, deslizó, misteriosa mientras Locho, que estaba como invitado, expresó sus dudas por lo que decía y ella ironizó diciéndole que él no había entendido.

KARINA JELINEK HABLÓ DE SUS POSTEOS ANUNCIANDO QUE ESTABA SEPARADA DE FLOR PARISE

Picante, el panelista de Desayuno americano confrontó a Karina. “Me parece que diciendo la palabra ‘sumenarge’ que lo hace a uno quedar intelectual tapás lo feo que podés hacerle sentir a una persona. Aparte, una persona se puede sentir muy mal con esas publicaciones”, se despachó.

“Pero si no sabés la historia de la otra persona, ¿por qué decís eso?”, señaló. “Yo estoy segura de por qué lo que hice. Estamos debatiendo lo que hice”, expresó.

“No hice sentir mal a nadie y sé lo que hice, pero como no me gusta hablar de mi vida privada, jugué con mis millones de seguidores que me apoyan y lo entienden”, aseveró, mientras daba por terminado el tema. “¡Nos vemos en la próxima! ¡Hasta mañana!”, lanzó, terminando el tema.