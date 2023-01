Karina Iavícoli y una picante comparación de Zaira con Wanda Nara: "Una hace lo mismo que la otra, pero calladita"

En Intrusos, volvieron a hacer números sobre el romance recién blanqueado de Zaira y el polista Facundo Pieres, y compararon a la modelo con Wanda Nara, haciendo hincapié en la diferencia de estilos entre las hermanas.

De esta manera, Flor de la Ve expresó su duda sobre las idas y vueltas de Wanda e Icardi, y por qué la mediática no deja Turquía pudiendo irse a vivir “a cualquier lugar del mundo”. “Claramente no quiere hacerlo. Hay algo que nos estamos perdiendo de esta historia que no lo hacen público. Hay algo que ella le debe decir a él que están en este ida y vuelta que les sirve”, aseguró la conductora.

“Estuvo mal lo de la China, que la China se metió… Me parece que nadie se mete si no le dan lugar. Me parece que no es tan tremendo lo que pasó para que ella haga todo este bardo que hace ahora”, retomó Karina Iavícoli, antes de lanzar un dardo contra las hermanas.

KARINA IAVÍCOLI, DURÍSIMA CON ZAIRA NARA POR SU RELACIÓN CON FACUNDO PIERES

“Yo estaba pensando que Zaira es más viva. Iba a decir otra palabra, pero voy a quedar mal, va a sonar feo porque empieza con ‘z’, porque hace lo mismo que Wanda pero ¿vieron qué calladita, cómo le salen las cosas?”, lanzó la panelista.

“La mujer del polista salió a hablar y dice que no le dan las cuentas”, aseguró por su parte Marcela Tauro. “La madre de Pieres detesta a Zaira, siente que ella ‘embarra’ a la familia, aunque sea un amor de verano según ellos”, completó Guido Zaffora.

“Lo que me cuentan también es que Zaira y Pieres habrían comenzado a hablar incluso antes del Wandagate. Se encontraron en un evento en Paris, comenzaron a conversar, y de ahí empiezan con el ida y vuelta; y la relación se habría concretado en octubre, cuando él todavía no estaba separado”, cerró, por su parte, Nancy Duré.