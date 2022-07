Karina Iavícoli le mandó un fuerte mensaje a cámara a Belu Lucius tras sus críticas: "Estás equivocada"

Karina Iavícoli aprovechó la nota en vivo con Emily Lucius para pasarle una fuerte factura a Belu, quien en su visita a LAM dijo que cuando dialogó con Socios del Espectáculo, para defender a su hermana, sintió un trato muy hostil de la panelista.

En medio del análisis del supuesto trato descortés de Belu Lucius a la notera del programa, cuando la fue a buscar a Emily en Disney On Ice para hacer una nota sobre su comentada participación en El Hotel de los Famosos, Iavícoli recordó algunas declaraciones de Belu sobre su persona, y se la cobró.

FUERTE MENSAJE A CÁMARA DE KARINA IAVÍCOLI A BELU LUCIUS

Emily Lucius: -Yo estaba al lado (de Belu), no sentí ningún tono. Estaba arrancando el show, quizás uno tiene que exagerar el tono de voz…

Karina Iavícoli: -Sabés qué es más fácil, decir 'cuando termina el show, bancame'. Yo entiendo que vos estás recién empanzado y Belu tiene más experiencia. Igual, vino acá, un amor, y después me destruyó en otros programas… Dijo que me la paso criticando a las mujeres. Pero decile a tu hermana, cuando la veas, que no es así. O que me dé la lista.

Emily: -Te está viendo, así que decíselo.

Karina: -Bueno: “Mandame un mensaje, mi amor, porque no es así. Estás equivocada".