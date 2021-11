Karina Iavícoli, letal con China Suárez por decir que le creyó a Icardi que estaba separado de Wanda Nara: "Es una chanta"

No hay excusa que China Suárez le haya dado a Wanda Nara para justificar su affaire con Mauro Icardi que valga para Karina Iavícoli: "Que no los siguiera como para saber si estaban o no bien como pareja la hace una chanta. Porque tienen amigas en común y podía averiguar".

La filosa conclusión llegó porque Paula Varela había contado que la China le aclaró a Wanda que el que la había buscado era Icardi y que "lo arregle con su marido" porque "ella no tenía nada que ver", que ella "no los seguía en Instagram para saber si estaban juntos o separados".

Por lo que Iavícoli explotó: "Eso no la hace menos responsable, no le resta responsabilidad. El casado es él, pero ella podría haber dicho 'acá no', como le dijeron las amigas".

Más sobre este tema Wanda Nara y Mauro Icardi viajaron juntos a Dubai en medio del escándalo con China Suárez: "Hora de almorzar"

Ahí, Marcela Baños replicó: "Ella es soltera y puede hacer lo que quiera".

Por eso, Karina Iavícoli replicó contundente condenando a China Suárez: "¿Ser soltero te habilita a hacer lo que se te cante? Ella podría haberle dicho que no a Mauro. Mirá todo lo que pasó. ¿No sabía que iba a pasar todo esto?".

EL SINCERICIDIO DE CHINA SUÁREZ A WANDA NARA

En Intrusos, Paula Varela, contó que la actriz le marcó la cancha a Wanda, al señalar que fue el futbolista quien inició la comunicación con ella. “La China aprovechó, y cuando le contó que se encontraron, y que tuvieron su encuentro íntimo, le dijo además ‘el que empezó todo fue tu marido’”, dijo la panelista.

“Le dijo ‘que te diga la verdad, porque vos me tiraste todas las tintas a mí y el que empezó fue tu marido. Él me dijo que estaban mal, que se estaban separando, que ya casi que no estaban juntos’. Le tiró una tierra a Icardi, que no te la explico”, agregó Paula.