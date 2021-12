Karina Iavícoli fulminó a Soledad Bayona por el rumor de affaire con Mario Guerci: "Yo tendría cuidado a quién le cuento mis cosas"

Cuando Karina Iavícoli contó que Soledad Bayona le habría confesado a su novio –y futuro marido- que "me re comí a Mario Guerci", la bailarina de La Academia descalificó la versión de la panelista de Intrusos desde Stories tildándola de "alta guionista de novela", y la periodista replicó a los minutos: "Yo tendría cuidado a quién le cuento mis cosas. Es lo que hago en lo personal, así por lo menos las cositas que hago no se saben".

Picante, Iavícoli había arrancado su respuesta punto por punto mirando desafiante a cámara: "Primero, guionista no soy. Estoy pensando cómo pasamos del fuck you a estar tan presente viendo Intrusos y a contestarme al toque. Mmm. Es raro. Cuando alguien contesta tan rápido es porque algo oculta. Porque en lo general, cuando a vos no te importa lo que otros dicen dejás que hablen, y no contestás".

"Guionista no soy. Yo sería más cuidadosa sobre a quién le cuento. No es que te quiera dar consejos de vida, Sole. Ni te estoy gastando, me parecés excelente en lo que hacés. Pero yo tendría cuidado a quién le cuento mis cosas. Es lo que hago en lo personal, así por lo menos las cositas que hago no se saben", continuó con sarcasmo.

En ese punto, Karina aclaró: "Soy seria. Me pareció que era una información seria. Más que nada la parte de tu salud. Me parece importante que te cuides. Lo divertido es lo de Mario".

Y reflexionó: "Me llama la atención que saltes engomada. Hablo como hablás vos. ¿Por qué querés desmentir? No es más fácil salir al aire y contar que estás con (tu novio) Nico, que no se fue de tu casa, que nunca estuviste con Mario. Hay un montón de gente que está cerca de ustedes que es quien nos manda la información. No es que un día me levanté y dije 'quiero ser Steven Spielberg, quiero hacer una película, arranco por Bayona y Guerci'. No".

Como Rodrigo Lussich recordó que los propios vecinos de Mario Guerci habían hecho públicas sus quejas, Iavícoli retrucó indignada: "¿Era una doble suya la que fue al edificio de Guerci?".

Al final, con pura ironía Karina Iavícoli les deseó a Soledad Bayona ¿y Mario Guerci? "que sean felices", y remató: "Alta guionista, me re gustó eso".

EL PICANTE POSTEO DE SOLEDAD BAYONA CONTA KARINA IAVÍCOLI

El descargo de Karina Iavícoli contra Soledad Bayona sucedió luego de que la bailarina la cruzara en Stories por haber afirmado que le habría confesado a su pareja y futuro marido que habría un affaire con Mario Guerci: "Alta guionista de novela resultó @karinaiavicoli".

En su descargo contra la panelista de Intrusos a través de Stories, la partenaire del modelo en La Academia continuó: "Pero le pone una seriedad a todo este chiste que arma. Citando frases que nunca dije, armando escenas que nunca pasaron. Una imaginación hermosa".

"Gente, dejen de comprar fantochada", cerró Soledad Bayona, casi al mismo tiempo en que Karina Iavícoli desarrollaba su información al aire.