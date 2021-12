Karina Iavícoli contó cómo está hoy la relación de China Suárez y Benjamín Vicuña: "Las cosas entre ellos no están bien"

Karina Iavícoli reveló en Intrusos cómo está la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña tras el escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi.

“Él tiene una postura tomada y no le gustó nada lo que pasó. Las cosas entre ellos no están bien pero no lo va a decir nunca”, expresó la panelista en la emisión de América.

Por su parte, Paula Varela sumó información respecto a sus hijos en común, Magnolia y Amancio: “Obviamente tienen un buen trato por sus hijos, pero entre ellos como adultos no están bien”.

PAULA VARELA ANALIZÓ LA ACTITUD DE BENJAMÍN VICUÑA CUANDO LE PREGUNTARON POR CHINA SUÁREZ

Paula Varela habló de la entrevista que le hicieron en Intrusos a Benjamín Vicuña tras su llegada a Argentina y analizó la forma en que respondió cuando le preguntaron por la China Suárez.

“Qué nostalgia ¿no? Él dijo ‘no, de ese tema no hablo’, hablando de la China, que no deja de ser la madre de sus hijos cuando tranquilamente puede decir ‘todo lo que diga la China está bien’ o puede decir cualquier cosa y prefiere no hablar”.