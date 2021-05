Karina Gao despidió su pancita de embarazo a diez días de haberse convertido en mamá: "Tengo las emociones a flor de piel"

A diez días de haberse convertido en mamá por segunda vez, Karina Gao posteó una hermoso foto haciéndole "upa" a su bebé recién nacido y mostrando su pancita. Siempre reflexiva y cerca de sus seguidoras, se despidió de su panza y le habló directamente recordando cada uno de sus embarazos.

"Y un día, te fuiste. Adiós mi pancita querida. ⁣La primera vez fuiste enorme. Claro, tenías que alojar a dos huéspedes sin aviso previo. Nos habíamos enterado recién en la semana 11 que no era uno, sino dos... Las dos más hermosas sorpresas de nuestra vida. Pero no pude tenerte mucho tiempo, 31 semanitas. Casi todas acostadas, los primeros 2 meses por un hematoma, después por dos operaciones intrauterinas y después reposo preventivo... Pero valió la pena cada día, cada hora. Eras mi compañera fiel en mis tiempo de soledad en casa. Aprendimos a tejer muñecos juntas, nos hicimos fanáticas de las compras online, leímos, miramos series... Todos los días, vos y yo", así describió a su pancita en su primer embarazo.

Y también se refirió al segundo: "Fuiste la frutilla del postre, lo mejor de 2020, un año que venía golpeándonos por muchos lados. Llegaste para darnos alegría. Como solo había un huésped, era otra la historia. Me podía mover como quería y vos, fiel compañera, me acompañaste a todos lados, en todos mis multiemprendimientos. Y como no podría ser menos, nos agarró bastante desprevenidas este virus.... Y te bancaste mis días de coma y más días de internación, reposos. Nuevamente vos y yo, más vos que yo... Luchando contra el virus y después recuperando a toda velocidad para recibir lo mejor posible a Teo.⁣ ⁣Cuando estábamos llegando a nuestra semana objetivo, te rogué que aguantaras hasta después del cumple de los mellis... Y así tal cual, fiel compañera, te la bancaste hasta el momento de la torta. Allí, casi como si pudiera escuchar un suspiro y un susurro: 'llegamos'⁣".

Muy sensibilizada, se despidió definitivamente de su pancita y admitió que extrañará sentirse embarazada. "Hoy me toca despedirte y tengo las emociones al flor de piel. Gracias, pancita. Te voy a extrañar. Gracias por estos meses de compañía, gracias por los movimientos mágicos. Gracias por alojar y ser la guardiana de mis tres príncipes, gracias por bancarte tanto, tanto.⁣ Adiós, pancita mía", cerró, reflexiva.