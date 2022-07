Julieta Prandi tuvo que salir del aire luego de un mensaje de Emanuel Ortega: "Se me inundó el living"

Una imagen de Julieta Prandi mirando su celular mientras estaba al aire Es por ahí, el programa que conduce junto a Tucu López por América, llamó la atención de todo el panel. Y, alertada por sus compañeros, la presentadora le puso humor a un inconveniente doméstico que tuvo mientras estaba al aire y que se enteró gracias a un mensaje de su novio, Emanuel Ortega.

“¿Saben lo que me pasó? ¿Les puedo contar un problema doméstico? Se me inundó el living. Llovió y había algo en el techo, al parecer. Había un charco de agua que caía del techo cuando me fui, entonces hay una gotera seguramente, pero no sé qué está pasando ahora en mi casa”, comenzó diciendo Prando al aire.

“Encima, Emanuel me dice ‘acabo de secar la mesa’. Y yo le respondí ‘¿cómo que la mesa?’. Él se tenía que ir a grabar, pero me dijo ‘fijate que hay alguna pérdida’”, agregó, agarrándose la cara pero sin perder la sonrisa.

"¿Saben lo que me pasó? ¿Les puedo contar un problema doméstico? Se me inundó el living. Llovió y había algo en el techo, al parecer". G-plus

Luego, dejó en claro que el problema no es de ahora: “Yo venía viendo en el techo que había una cosita de humedad, lo vengo diciendo. Yo, de acá, me voy directo a comprar flota flota. Esto parece que viene de alguna filtración de arriba, pero olvidate, ya tuve un montón de este tipo de quilomb… No sé a qué se debe, pero obviamente me van a venir a romper el techo”.

"¿Ustedes querían saber por qué me ausenté cinco minutos? Bueno, fue por eso". G-plus

“¿Ustedes querían saber por qué me ausenté cinco minutos? Bueno, fue por eso”, cerró Julieta, mientras el resto de sus compañeros le daban consejos y hacían chistes para alivianar el problema que la esperaba a su regreso.